Celebrul jurnalist Larry King, in varsta de 85 de ani, a suferit un atac de cord.



Larry King se confrunta cu probleme de respiratie in ultimele luni si era programat pentru o angiografie tocmai in ziua in care ar fi suferit atacul de cord, conform unor surse citate de TMZ.

Familia sa ar fi chemat o ambulanta, care l-a transportat la spital. Jurnalistul a fost supus de urgenta unei operatii pe cord, medicii deschizandu-i o artera care nu mai functiona si i-au montat mai multe stenturi, noteaza libertatea.ro.

Realizatorul s-ar recupera in prezent, urmand sa fie externat zilele care urmeaza.

In septembrie 2017 faimosul prezentator a spus ca a fost diagnosticat, in luna iulie, cu cancer la plamani, sustinand ca a beneficiat deja de tratament. Au scos tumoarea. Era maligna. Urmau s-o scoata, indiferent daca era maligna sau benigna. Au facut teste si mi-au spus ca sunt bine. Eram in stadiul intai", a declarat Larry King