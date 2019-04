Raluca Badulescu, jurata la "Bravo ai stil", a transmis un mesaj dupa ce creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit luni dimineata, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, dupa ce masina pe care o conducea a lovit mai multi copaci.



"The way we are ... pentru ca suntem si vom fi mereu o singura inima. Drum lin catre lumina, Dumnezeu sa te odihneasca in pace dragul nostru iubit prieten", a transmis Raluca Badulescu pe Instagram.

Autoritatile au exclus ipoteza sinuciderii, mentionand ca nu purta centura de siguranta.

