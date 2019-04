Printul Louis Arthur Charles a venit pe lume la 23 aprilie 2018, la ora locala 11:01 am, si a cantarit la nastere 3,8 kilograme.

In ordinea succesiunii la tron, el este al cincilea stranepot al reginei Elisabeta a II-a si al ducelui de Edinburgh, precum si fratele mai mic al printului George si al printesei Charlotte, scrie Agerpres.

Louis si-a facut prima aparitie publica in bratele mamei sale, Kate, pe treptele maternitatii Lindo Wing, de la spitalul St Mary's din Paddington, Londra, la doar cateva ore dupa nastere.

Prenumele Louis, pe care il poarta si printul George, a fost acordat in semn de omagiu pentru contele Mountbatten, unchi al printului consort Philip, asasinat de Armata Republicana Irlandeza (IRA).

William si Kate au dat publicitatii imagini cu fiul lor la scurt timp dupa nastere - printre acesta se afla o fotografie in care Louis, care avea doar o saptamana, este imbratisat de surioara sa, Charlotte, la aniversarea de trei ani a acesteia.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace.

This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp