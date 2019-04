Ajuns la cea de-a opta editie, Festivalul International de Film Cinepolitica si-a desemnat castigatorii duminica, 21 aprilie. Filmul Eternal Winter, in regia lui Attila Szász, ce comemoreaza sute de mii de maghiari deportati in lagarele de munca fortata, a castigat Trofeul Cinepolitica.



Potrivit unui comunicat remis 9am, pe langa marele premiu, juriul a oferit si o distinctie speciala pentru Cel mai Bun Film Politic din competitie care a mers catre Murer - Anatomy of a trial (r. Christian Frosch), in timp ce documentarului Omul Rosu (r. Mugur Varzariu) si lung metrajului The Dive (r. Yona Rozenkier) le-a fost acordata o Mentiune speciala.

Premiat deja la festivaluri de film importante, Eternal Winter a cucerit deopotriva publicul, dar si juriul festivalului, care a acordat filmului Trofeul Cinepolitica „pentru subiectul profund, productia ampla si calitatea cinematografica de exceptie”.

Murer - Anatomy of a trial, un film care ne-a facut partasi la unul dintre cele mai cunoscute procese din Austria si care a transformat o sala de judecata intr-un front al ideologiilor si al abominabilului, a fost apreciat de catre juriul Cinepolitica si a primit distinctia pentru Cel Mai Bun Film Politic „pentru dezvaluirile istorice cutremuratoare si pentru incarcatura psihologica atent directionata”.

Nici Omul Rosu (r. Mugur Varzariu) nu a scapat de aprecierile celor trei jurati, primind o mentiune speciala pentru „acuitatea, umorul si originalitatea cu care trateaza un subiect din realitatea romaneasca actuala”.

In acest an, juriul competitiei este format din Bogdan Ficeac - scriitor, scenarist si jurnalist roman, Sever Voinescu - jurnalist si analist politic si Dumitru Bortun - Doctor in Filosofie si Conferentiar la SNSPA.

In perioada 18 – 21 aprilie, la Cinema Elvire Popesco, spectatorii Cinepolitica au putut vedea cele mai noi si puternice filme cu tematica predominant politica, lungmetraje, filme de fictiune sau documentare, reunite sub sloganul „Not so politically correct”.