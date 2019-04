Desi este greu sa se determine care sunt cei care au cel mai mare impact la nivel mondial, revista Time intocmeste anual o lista a personalitatilor cele mai influente din lume, bazandu-se pe criteriile academicienilor, politicienilor sau jurnalistilor americani, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.



In fiecare an, artisti sau personalitati din alte domenii se intrec pentru a avea cati mai multi simpatizanti pe retelele de socializare, cele mai multe premii castigate sau cel mai numeros public prezent la concertele lor. Pe lista de anul acesta figureaza nume ca Lady Gaga, Ariana Grande, Taylor Swift, Rami Malek, Emilia Clarke sau portoricanul Ozuna, informeaza Agerpres.

Cu prilejul marcarii a 15 ani de la infiintarea listei Timei, lansate in 2004, se poate remarca reprezentare feminina numeroasa la categoria "pioniere" si prezenta substantiala a actritei de origine sud-coreeana Sandra Oh (protagonista a sase coperti ale revistei), cunoscuta din serialul "Anatomia lui Grey" si pentru a fi devenit prima actrita asiatica care a prezentat gala Globurilor de Aur si a doua recompensata cu un trofeu la categoria cea mai buna actrita intr-un serial dramatic.

Categoria "Actori"

In ce priveste categoria rezervata actorilor, regele indiscutabil este Dwayne Johnson, care a aparut la randul sau pe coperta revistei Timei datorita numeroaselor sale roluri in filme de mare succes la public, dar si pentru activitatea sa in domeniul caritabil din ultimii ani.

Alaturi de Dwayne Johnson s-au plasat si actorul laureat cu Oscar, Mahershala Ali si Regina King, recompensata cu un Oscar pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar in "If Beale Street Could Talk". Emilia Clarke, devenita celebra datorita personajului Daenerys Targaryen din "Games of Throns", a fost si ea inclusa anul acesta pe lista Time.

Pe un loc de onoare figureaza si Glenn Close, cu o lunga cariera la Hollywood si numeroase nominalizari la premiile Oscar, cea mai recenta anul acesta pentru rolul sau din "The Wife"; Rami Malek, laureat cu Oscar pentru magnifica interpretare a lui Freddie Mercury in Bohemian Rapsody; sau actrita mexicana Yalitza Aparicio, care a inteat in istorie devenind prima femeie indigena nominalizata la Oscar pentru rolul sau din filmul "Roma".

Cei mai buni cantareti

La categoria cei mai buni cantareti, patru nume s-au clasat pe lista Time din 2019. Printre acestea se afla cantareata americana Ariana Grande, care si-a lansat recent un nou album de studio, sau portoricanul Ozuna, care dupa ce si-a lansat hitul mondial Taki Taki, alaturi de Cardi B si Selena Gomez, si-a consolidat pozitia de vedeta '"latino" internationala.

Pe lista celor mai influente artiste figureaza de asemenea Taylor Swift, care a devenit o figura emblematica, "icon", a revistei Timei, pe coperta careia a aparut de sase ori, sau Lady Gaga, care figureaza pentru a patra oara in acest top datorita succesului sau in lumea muzicii dar si aparitiilor sale in productii de televiziune si cinema.