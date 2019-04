Cantareata Adele s-a despartit de sotul ei, antreprenorul si filantropul Simon Konecki, au confirmat reprezentantii cantaretei vineri seara, relateaza dpa si Press Association.



"Adele si partenerul ei s-au despartit. Vor continua sa-si creasca impreuna fiul cu iubire. Ca intotdeauna, ei doresc sa le fie respectata intimitatea. Nu vor mai fi alte comentarii", au declarat Benny Tarantini si Carl Fysh, potrivit Agerpres.

Cantareata de 30 de ani s-a maritat in secret cu Konecki in 2016, dupa patru ani de la nasterea fiului lor, Angelo.Castigatoare a numeroase premii in industria muzicala, ea este cunoscuta pentru albumele "19", "21" si "25".

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

In ianuarie 2008, Adele a lansat primul sau material discografic, intitulat ''19''. Albumul a intrat pe locul 1 in clasamentul britanic, fiind vandut, la nivel mondial, in peste patru milioane de exemplare. De pe acest material au fost promovate patru piese: ''Hometown Glory'', ''Chasing Pavements'', ''Cold Shoulder'' si ''Make You Feel My Loved''. Primul album a fost un real succes, debutand pe primul loc si fiind rasplatit cu patru discuri de platina in Marea Britanie.A