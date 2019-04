Actrita britanica Mya-Lecia Naylor, care a aparut in emisiunea "Millie Inbetween" si in serialul "Almost Never", a murit brusc la varsta de doar 16 ani, transmite BBC.



Anuntul a fost facut de managerul actritei. Ea ar fi murit pe 7 aprilie, dupa ce a lesinat. "Este o mare durere sa anunt ca Mya-Lecia Naylor, pe care stiti din serialele de televiziune «Millie Inbetween» si«Almost Never», a murit. Mya-Lecia era foarte iubita in familia BBC Children si era o actrita, cantareata si dansatoare foarte talentata. Ne va fi dor de ea foarte mult .Dragostea si gandurile noastre sunt alaturi de familia si prietenii ei in acest moment dificil", a precizat un reprezentant al BBC, potrivit The Sun. Cauza mortii nu este deocamdata cunoscuta. Mya-Lecia Naylor a devenit cunoscuta inca de la varsta de un an, cand a fost distribuita in serialul de televiziune "Absolutely Fabulous". In anul 2012, ea a jucat alaturi de Tom Hanks si Halle Berry in pelicula "Cloud Atlas", potrivit libertatea.ro. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

