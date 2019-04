Bradley Welsh, unul dintre actorii din "T2 Trainspotting", a fost impuscat mortal miercuri seara la Edinburgh, informeaza Press Association.





Politistii au declarat ca au fost chemati pe Chester Street din zona West End in jurul orei 20:00, unde au gasit un barbat care suferise rani grave. Barbatul a murit la fata locului, se indica intr-o declaratie a politiei.

"Moartea sa este tratata ca suspecta si ancheta continua", a indicat politia scotiana. "Oricine crede ca are informatii relevante trebuie sa contacteze politia imediat", au completat politistii.

Welsh, in varsta de 42 de ani, a jucat alaturi de Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller si Robert Carlyle in "T2 Trainspotting", in regia lui Danny Boyle, unde l-a intruchipat pe "Doyle", scrie Agerpres.

Actorul ar fi fost prieten cu scriitorul Irvine Welsh.

Fost campion britanic de box amator, Welsh a aparut in 2008 in seria documentara "Danny Dyer's Deadliest Men", dedicata celor mai temuti oameni din Regatul Unit, unde s-a descris drept un "lider innascut".

Actorul s-a implicat ulterior in proiecte caritabile la Edinburgh, cum ar fi cel de a ajuta tinerii sa stea departe de o viata de infractor, prin clubul sau de box Holyrood Boxing Gym.