De mai multe saptamani, tabloidele britanice au fost alimentate de zvonuri legate de faptul ca printul William i-ar fi fost infidel sotiei sale, Kate Middleton, cu una dintre cele mai bune prietene ale sale, Rose Hanbury, cand ducesa de Cambridge era insarcinata cu cel de-al treilea copil, Louis, relateaza online ziarul El Pais.



Pareau simple zvonuri pana cand saptamana aceasta au fost publicate imagini care ar putea fi dovedi ca printul William a avut o aventura extraconjugala. In acestea se poate vedea cum ducele de Cambridge si prietena sotiei sale sunt impreuna la o petrecere, iar intr-una dintre ele William pare ca se inclina si o saruta pe Rose Hanbury.

Totul a inceput saptamana trecuta cand ziarul The Sun a informat despre cearta dintre Kate Middleton si Rose Hanbury. Potrivit ziarului, ducesa ar fi pus capat relatiilor de prietenie cu Rose si cu sotul ei David Rocksavage, marchizul de Cholmondeley. Cele doua cupluri erau vecine la Norfolk, unde se afla Sandringham House, una dintre resedintele familiei regale, scrie Agerpres.

William ar fi dorit sa linisteasca lucrurile astfel incat cele doua perechi sa ramana in relatii bune, avand in vedere ca locuiesc aproape unii de altii si au prieteni in comun, insa Kate a spus ca nu mai vrea sa-i vada niciodata, a declarat ziarului o sursa anonima.

Aceasta presupusa aventura ar fi si adevaratul motiv al distantarii dintre cei doi frati, William si Harry, si nu presupusa neintelegere intre cele doua cumnate, Kate si Meghan Markle, cum se credea pana acum. Potrivit tabloidului, Harry l-ar fi certat cu asprime pe fratele sau mai mare, acuzandu-l ca isi "distruge familia".

"Infidelitatea ne-a distrus copilaria. Cum poti avea o aventura cand ai trei copii?", i-ar fi spus el, facand aluzie clara la infidelitatea tatalui lor, printul Charles. Mostenitorul tronului britanic si Diana de Welles au divortat dupa ce s-a aflat ca printul o insela cu fosta lui iubita, Camilla Parker-Bowles, actuala sa sotie.

Ceea ce a inceput ca un simplu zvon a capatat proportiile unui scandal. In asemenea masura, incat familia regala britanica a decis sa ia masuri. Potrivit revistei The Daily Beast, avocatii ducilor de Cambridge si Rose Hanbury au intentat un proces impotriva tabloidului The Sun pentru defaimare.