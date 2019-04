Cantareata americana Bebe Rexha a dezvaluit ca sufera de tulburare bipolara, aceasta fiind responsabila, in opinia sa, pentru starea sa de rau si incapacitatea de a lucra, informeaza BBC marti.





Cantareata americana a vorbit despre boala sa pe Twitter, marturisind ca nu se mai simte "rusinata" de aceasta.

"Nu am inteles de ce ma simteam atat de bolnava", a scris ea.

For the longest time, I didn’t understand why I felt so sick. Why I felt lows that made me not want to leave my house or be around people and why I felt highs that wouldn’t let me sleep, wouldn’t let me stop working or creating music. Now I know why. — Bebe Rexha (@BebeRexha) April 15, 2019

"Am avut coborasuri care ma faceau sa nu mai vreau sa ies din casa si sa fiu in preajma oamenilor si urcusuri care nu ma lasau sa dorm, sa lucrez sau sa compun muzica. Acum stiu de ce", a marturisit ea.

I’m bipolar and I’m not ashamed anymore. That is all. (Crying my eyes out.) — Bebe Rexha (@BebeRexha) April 15, 2019

De asemenea, Bebe a marturisit ca lucreaza la lansarea unor melodii noi.

This next album will be favorite album ever because I’m not holding anything back. I love you all very much. And I hope you accept me as I am. — Bebe Rexha (@BebeRexha) April 15, 2019

Cu o zi inainte ca artista sa dezvaluie ca sufera de tulburare bipolara, ea a postat un filmulet pe Instagram, in care spunea ca incearca sa nu devina "prea competitiva" in ceea ce priveste locul ocupat in topuri si urmarirea succesului ei online.

Persoanele cu tulburare bipolara, aminteste BBC, trec prin schimbari extreme de dispozitie, episoadele de depresie alternand cu cele de manie, scrie Agerpres.

Cand sunt deprimate, persoanele care sufera de aceasta tulburare se simt letargice, in timp ce in episoadele maniacale, ele sunt exaltate si hiperactive.

Cei care sufera de tulburare bipolara nu experimenteaza prea adesea o stare "normala", episoadele extreme putand dura cateva saptamani.