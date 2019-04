Aproximativ 17,4 milioane de americani au urmarit primul episod din sezonul final al serialului ''Game of Thrones'', un record de audienta pentru saga medievala, a anuntat luni postul de televiziune HBO, potrivit Reuters.



Conform HBO, audientele inregistrate duminica de postul de televiziune american impreuna cu numarul celor care au urmarit serialul pe aplicatiile HBO GO si HBO NOW au depasit recordul precedent de telespectatori, respectiv 16,9 milioane, inregistrat in timpul ultimului episod al celui de-al saptelea sezon, difuzat in urma cu doi ani.

Pe retelele de socializare, premiera de duminica a fost, de asemenea, cel mai discutat pe Twitter episod din istoria serialului, cu peste 5 milioane de mesaje si 11 milioane de mentionari pe durata weekendului, a precizat HBO intr-un comunicat.

Primele zece subiecte cele mai discutate pe Twitter duminica seara se refereau la primul episod din sezonul final al ''Game of Thrones''.

Saga, care spune povestea mai multor familii rivale din tinutul fictional Westeros, a fost lansata in 2007 si a devenit cea mai de succes productie a canalului HBO.

Sezonul 7 - audienta medie de 32,8 milioane de telespectatori americani

Sezonul al saptelea a inregistrat o audienta medie de 32,8 milioane de telespectatori americani pentru fiecare episod dupa ce au fost contabilizate si persoanele care au urmarit la o data ulterioara, iar HBO a declarat ca se asteapta ca audienta sezonului 8 sa ''creasca considerabil''.

''Game of Thrones'' poate fi urmarit in peste 150 de tari, dar, potrivit HBO, datele de audiente nu sunt usor de centralizat in multe dintre aceste state, iar o cifra globala de audienta este imposibil de calculat, scrie Agerpres.

Detaliile sezonului final au fost un secret bine pazit, facand sa creasca nerabdarea telespectatorilor.

Cea mai discutata secventa pe Twitter din episodul de duminica a fost cea in care popularul personaj Jon Snow (interpretat de Kit Harington) afla cine sunt parintii sai adevarati si faptul ca Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), cea pentru care nutreste sentimente romantice, este de fapt matusa sa.

In ciuda numarului mare de admiratori, ''Game of Thrones'' este departe de a fi cea mai urmarita productie de televiziune in SUA. Gala anuala Super Bowl din Liga Nationala de Fotbal atrage circa 100 de milioane de telespectatori, iar decernarea premiilor Oscar din februarie a fost urmarita, la televizor, de 29,6 milioane de americani.

Ultimul episod din ''Game of Thrones'' va fi difuzat pe 19 mai in SUA.