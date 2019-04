Cea de-a treia editie a Bucharest Fashion Film Festival, primul eveniment din Romania plasat la intersectia dintre fashion, film si advertising, si-a desemnat aseara castigatorii.



Premiul pentru Cel mai Bun Fashion Film a fost castigat de Things must separate in order to appear, regizat de Georgia Tribuiani. Plasat intr-o galerie de arta in care legile fizicii si ale logicii sunt perpetuu sfidate, filmul infatiseaza o serie de instalatii conceptuale care au un numitor comun — fiecare are ceva eminamente „gresit” care il face frustrant de urmarit.

Videoclipul rapperului belgian de origine congoleza BALOJI, Peau de chagrin - Bleu de nuit / The Skin of Sorrow - The Blue of the Night, a fost si el remarcat de juriu care i-a acordat o mentiune speciala la aceasta editie a festivalului, notand ca „este un film sofisticat, cu o perspectiva unica, ce implica si impresioneaza deopotriva spectatorul.“

Premiul Fresh Perspective, rezervat unui fashion film cu buget redus, a fost castigat de Transformable Wardrobe, al Mariei Sloth Rousing, proaspat absolventa a Academiei Regale de Arte Frumoase din Copenhaga, Danemarca. Proiectul ei exploreaza asteptarile pe care le avem de la hainele pe care le purtam, propunand un experiment interesant: acela de a incorpora obiecte de zi cu zi in opt piese vestimentare distincte.

Debandada, proiectul de diploma al Andradei Morutan, absolventa a Universitatii de Arte si Design din Cluj, sectia Design Vestimentar, a fost desemnat castigator al premiului pentru Cea mai buna Productie Locala la aceasta editie a festivalului, juriul apreciind „experienta imersiva si coerenta artistica a filmului“.

120 de filme din intreaga lume, inscrise in competitie

Potrivit unui comunicat remis 9am, 120 de filme din intreaga lume, dintre care 10 productii romanesti s-au inscris anul acesta in competitia Bucharest Fashion Film Festival, iar 45 dintre ele au intrat in selectia oficiala. Castigatorii au fost desemnati de un juriu format din Nick Rees-Roberts (profesor la Sorbonne Nouvelle University din Paris si autor al volumului Fashion Film: Art and Advertising in the Digital Age), Katie Metcalfe (video commissioner al platformei NOWNESS si programator al Festivalului de Film Sundance), Marketa Uhlirova (istoric de arta si directorul festivalului Fashion in Film din Londra), Lil Bulgac (fashion director Harper's Bazaar Romania), Andrei Iovu (redactor-sef Harper's Bazaar Romania) si Alina Gavrila-Bortun (founder & creative director Gavrila&Asociatii, founder Gavrila Fashion Tellers).

Bucharest Fashion Film Festival isi propune cu fiecare editie sa incurajeze noile talente din lumea modei, iar anul acesta, in parteneriat cu Promenada, a fost demarata o competitie speciala. Premiul: un pop-up shop de o luna in Promenada Mall pentru un designer tanar, talentat si pus pe treaba. Castigatorul, desemnat in urma votului online pe site-ul festivalului, a fost brandul Gnana Studio.

Bucharest Fashion Film Festival 2019 a avut loc intre 11 si 14 aprilie la Cinema Elvire Popesco, Teatrul Odeon, Promenada, Fix | Botanical Bar si a adus publicului o selectie curajoasa de filme cult cu scenografie si costume spectaculoase (cum este filmul regizoarei cehe VÄ›ra Chytilová, interzis in anii '60, Daisies (1966) si o serie de documentare despre personaje marcante din istoria modei — Love, Cecil (2017) sau Celebration (2018). Lor li s-a adaugat documentarul McQueen (2018), o privire personala asupra vietii si carierei regretatului designer Alexander McQueen, proiectat in premiera in Romania la Bucharest Fashion Film Festival.

Highlight-ul editiei l-a reprezentat cine-concertul The Inferno Unseen, o varianta reconstruita a unuia dintre cele mai intrigante proiecte din istoria cinematografiei: The Inferno (1964), filmul neterminat al lui Henri-Georges Clouzot. Proiectul Marketei Uhlirova, cercetatoare si fondatoare a Festivalului Fashion in Film din Londra si a compozitorului de muzica electronica Rollo Smallcombe (care performeaza live la fiecare proiectie), The Inferno Unseen a mai fost prezentat pana acum la Barbican Center in Londra, Museum of the Moving Image in New York si Pallazzo Grassi din Venetia.

Pe tot parcursul festivalului, publicul a putut vizita, la Teatrul Odeon expozitia multimedia A Fashion Film Lexicon, un demers de identificare si exemplificare a conceptului de fashion film, un gen emergent, aflat la interferenta dintre video art, scurtmetraj si spot publicitar, care exploreaza tensiunea dintre artistic si comercial. Alaturi de expozitia multimedia A Fashion Film Lexicon, Bucharest Fashion Film Festival 2019 a inclus si un colt de Virtual Reality, gazduit de Promenada Mall, un pretext pentru initierea unei discutii despre folosirea noilor media si tehnologii in film si in procesul creativ.

Cu fiecare editie Bucharest Fashion Film Festival isi doreste sa puna bazele unui forum de discutii despre relatia dintre film si moda iar anul acesta nu a facut exceptie. In cadrul celor trei mese rotunde, la care au participat profesionisti internationali si locali din lumea filmului si a modei, s-a atins un spectru larg de subiecte, de la problemele cu care se confrunta tinerii designeri in drumul de la prototip la afacere (Scurt ghid pentru antreprenoriat in moda), la rolul costumului in cinema (Fashion in Film: Costume as Visual Language, EN) si pana la viitorul fashion film-ului si noi forme de brand narration (On Branded Content and New Storytelling Devices, EN).