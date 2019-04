Membrii trupei The Prodigy i-au adus un omagiu bodyguard-ului lor, Con, care a murit la doar cateva saptamani dupa ce solistul formatiei, Keith Flint, s-a sinucis, informeaza Daily Mail.



Trista veste a fost anuntata de formatie pe site-ul sau oficial, alaturi de mai multe poze cu Con, impreuna cu membrii formatiei sau protejandu-i la concerte.

"'R.i.P Con. Ne-ai asigurat tot timpul spatele si ai avut grija de noi ani de zile, ne-ai scos din multe situatii delicate in turnee, ai fost cu adevarat un om minunat, ai fost de fapt Superman", au scris acestia.

Formatia a postat si un filmulet in care Con il ridica in aer pe Keith, inconjurat de fani, in timpul unui concert.

Varsta lui Con si circumstantele decesului acestuia nu au fost facute publice, scrie Agerpres.

Moartea sa vine la scurt timp dupa cea a vocalistului Keith Flint, care s-a sinucis, spanzurandu-se.