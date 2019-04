Modelul si actrita Pamela Anderson a criticat guvernul britanic si pe cel ecuadorian in urma arestarii de joi a fondatorului site-ului WikiLeaks, Julian Assange, si a spus ca Donald Trump este "un presedinte de o lasitate toxica", informeaza Reuters.



Pamela Anderson, care a publicat destul de des pe blogul ei mesaje despre Julian Assange si a facut numeroase vizite la ambasada Ecuadorului din Londra in perioada de sapte ani in care acesta a fost gazduit in cladire, a declarat intr-o serie de mesaje pe Twitter ca fondatorul WikiLeaks este "un erou".

"Sunt socata", a declarat actrita canadiana de 51 de ani, fost model Playboy si activista pentru drepturile animalelor, dupa aparitia in mass-media, joi, a informatiei potrivit careia Ecuadorul a revocat azilul acordat lui Assange, deschizand calea spre extradarea lui in Statele Unite, unde este acuzat de orchestrarea uneia dintre cele mai ample scurgeri de informatii clasificate din toate timpurile.

"Ecuador, cum ai putut sa faci asa ceva?... Marea Britanie, cum ai putut sa faci asa ceva? Aveati nevoie de o diversiune fata de 'rahaturile' legate de Brexit-ul vostru idiot", a scris ea pe Twitter.

"Si ce a facut SUA? Acest presedinte de o lasitate toxica avea nevoie sa se adreseze bazinului sau electoral? - Esti egoist si plin de cruzime", a adaugat vedeta canadiana.

Donald Trump a declarat joi in fata reporterilor ca nu are nicio parere despre acuzatiilor formulate pe numele lui Julian Assange. In 2016, in timpul campaniei sale prezidentiale, Donald Trump a spus "Iubesc WikiLeaks", dupa ce acest site a publicat un set de e-mailuri despre care autoritatile americane au afirmat ca au fost piratate de Rusia pentru a ii aduce prejudicii adversarei lui Trump din campania electorala, democrata Hillary Clinton, scrie Agerpres.

Jurnalistii au fotografiat-o de multe ori pe Pamela Anderson, care purta adeseori mancare la pachet, in timpul vizitelor sale efectuate la ambasada ecuadoriana din Londra, in 2017. Vizitele care il vizau pe Assange in ambasada ecuadoriana au fost restrictionate in octombrie 2018.

Pana vineri in presa internationala nu au aparut deocamdata reactii din partea cantaretei Lady Gaga, la randul ei o proeminenta sustinatoare a lui Julian Assange.

Creatoarea de moda Vivienne Westwood a participat joi la un protest organizat la Londra pentru a-si exprima dezaprobarea fata de arestarea lui Julian Assange.

Saptamana trecuta, Vivienne Westwood, a publicat saptamana trecuta pe Twitter o fotografie care o prezenta in timp ce purta un tricou pe care era imprimat mesajul "I'm Julian Assange" ("Sunt Julian Assange"). Fotografia era insotita de urmatorul mesaj: "Julian a fost inchis in baza unei acuzatii false, potrivit careia el intentiona sa nu se prezinte la tribunal. Problema aici este libertatea de exprimare".