Starleta americana de reality-show Kim Kardashian urmeaza in prezent un stagiu intr-un cabinet de avocatura si intentioneaza sa se prezinte la examenul de admitere in baroul din California in 2022, a dezvaluit vedeta intr-un interviu publicat miercuri in revista Vogue, relateaza AFP.



Kim Kardashian, in varsta de 38 de ani si care are 134 de milioane de admiratori ("followers") pe Instagram, spune ca a devenit interesata de ideea de a studia dreptul dupa ce a intervenit pe langa presedintele Donald Trump pentru a obtine gratierea lui Alice Marie Johnson. Acea femeie de 63 de ani era incarcerata de peste doua decenii, dupa condamnarea ei, in 1996, la inchisoare pe viata fara posibilitatea de a fi eliberata conditionat, pentru participare la o vasta retea de trafic de stupefiante in regiunea orasului Memphis din statul american Tennessee. La o saptamana dupa ce a primit-o pe Kim Kardashian la Casa Alba, presedintele american a gratiat-o pe Alice Marie Johnson, in iunie 2018. Kim Kardashian a dezvaluit in acelasi interviu si faptul ca a fost invitata, cu o alta ocazie, la Casa Alba, pentru a participa la un grup de lucru ce analizeaza sistemul gratierilor si regimul de eliberare conditionata din Statele Unite, scrie Agerpres. "Mi-am spus ca vreau sa lupt pentru oamenii care si-au platit datoria fata de societate", a explicat ea in fata jurnalistului Jonathan Van Meter, care i-a luat acest interviu pentru Vogue. Kim Kardashian, care apare pe coperta numarului din luna mai al acestei reviste, a adaugat: "Iar daca voi cunoaste mai multe lucruri in acest domeniu, voi putea sa fac mai mult". Studiile de avocatura sunt in mod obisnuit rezervate studentilor titulari inscrisi in echivalentul american al unui masterat (bachelor degree) in Statele Unite. Or, Kim Kardashian nu a obtinut niciodata o diploma din partea universitatii californiene Pierce, unde s-a inscris la finalul studiilor sale liceale si la care a renuntat prematur. Insa cateva state americane, inclusiv California, permit studierea dreptului in cadrul unui cabinet de avocatura, apoi participarea la examenul de admitere in barou, dupa o perioada de patru ani. Kim Kardashian face acest stagiu incepand de anul trecut intr-un cabinet din San Francisco si doreste sa se prezinte la examenul de admitere in baroul din California in 2022. Pana atunci, vedeta americana spune ca va analiza si alte cazuri ale unor detinuti care solicita sa fie eliberati anticipat.

