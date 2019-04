Smiley pleaca intr-un turneu cu totul si cu totul special. El se va intoarce pe bancile facultatii si va vizita orasele Brasov, Galati si Targu Jiu pentru a sta de vorba cu studentii despre provocarile pe care le-a intalnit in cariera, despre munca, implicare si oportunitati, in cadrul evenimentului „Cum m-am recrutat? Povesti cu mine si despre tine”.



Evenimentul este organizat de compania CGS Romania, unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii de outsourcing de pe piata nationala, in parteneriat cu Universitatea Transilvania din Brasov, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati si Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu.

Evenimentul „Cum m-am recrutat? Povesti cu mine si despre tine” este dedicat studentilor aflati la inceput de drum si isi propune sa ii ajute sa se pregateasca mai bine pentru provocarile vietii profesionale si sa le ofere modele de urmat. In cadrul editiei de anul acesta, studentii vor avea sansa sa afle direct de la Smiley care sunt secretele unei cariere de succes. Artistul le va vorbi, de asemenea, despre cat de lunga si anevoioasa poate fi calea catre succes, despre importanta muncii sustinute, a rabdarii si a determinarii, cat si despre oportunitatile pe care tinerii trebuie sa le caute in viata profesionala. Discutiile vor fi libere, tinerii vor avea oportunitatea de a dialoga direct cu invitatul si de a face schimb de idei. Intalnirea cu artistul va fi urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri, precum si de o sesiune de autografe.

Campania „Cum m-am recrutat? Povesti cu mine si despre tine” se bucura de sustinerea oferita de trei dintre cele mai prestigioase universitati din tara, interesate de o integrare cat mai buna a studentilor pe piata muncii, oferind sprijin si consiliere viitorilor absolventi aflati la inceput de drum. Scopul acestor sesiuni este sa diminueze incertitudinea cu care se confrunta unii dintre studenti dupa terminarea studiilor si de a le oferi o motivatie pentru ca tinerii sa isi urmeze cariera mult visata.

Potrivit unui comunicat remis 9am, evenimentele „Cum m-am recrutat? Povesti cu mine si despre tine” s-au bucurat de un real succes si in anii trecuti. Prima editie a avut loc in anul 2015, atunci cand in fata studentilor au ajuns Adrian Despot, Dorian Boguta si Vlad Irimia (Tata Vlad), a continuat in 2017, impreuna cu Tudor Chirila, iar anul trecut, Horia Brenciu a fost cel care le-a dezvaluit studentilor secretele din spatele carierei sale.

Caravana intalnirilor „Cum m-am recrutat? Povesti cu mine si despre tine” va incepe, pe 9 aprilie 2019, la Brasov, intalnirea cu studentii fiind programata in Aula Sergiu Chiriacescu a Universitatii Transilvania, de la ora 14:00. „Turneul” va continua apoi, pe 16 aprilie, la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, iar pe 23 aprilie, la Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu. A doua parte a campaniei se va desfasura la toamna, la Bucuresti, Sibiu si Miercurea Ciuc.

Despre Smiley

Smiley este unul dintre cei mai cunoscuti artisti din Romania, cu o cariera muzicala de aproape doua decenii. Este cantaret, compozitor, producator, prezentator si entertainer. De 11 ani, Smiley este si antreprenor. In 2008, a fondat prima casa de discuri si productie muzicala independenta din Romania - HaHaHa Production, reusind sa creeze un proiect de succes intr-o industrie cu predictibilitate foarte mica si modificata fundamental de evolutia tehnologica din ultimul deceniu.

Si-a inceput cariera muzicala impreuna cu trupa Simplu, alaturi de care a castigat 5 Discuri de Aur. Ultimii 10 ani muzicali au fost dedicati drumului artistic solo, marcati de alte 4 albume lansate si premiate - In lipsa mea (premiul Cel mai bun album la Romanian Music Awards), Plec pe Marte (Cel mai bun album pop dance), Acasa si Confesiune, cel mai recent abum lansat la finalul anului 2017, cu hit-uri care au dominat topurile muzicale de la radiouri - De unde vii la ora asta si Vals. Anul acesta, Smiley va lansa primul sau album in limba engleza.

In cariera artistica, Smiley a fuzionat muzica cu televiziunea, fiind prezentator la Romanii au talent si antrenor la Vocea Romaniei, dar si cu filmul romanesc (a avut roluri in lungmetrajele Nasa, Selfie, sau Oh, Ramona).