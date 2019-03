Vedeta de la Hollywood George Clooney a facut apel la boicotarea hotelurilor de lux detinute de sultanul din Brunei, ca raspuns la legea care urmeaza sa intre in vigoare saptamana viitoare in aceasta tara din Asia de Sud-Est si care pedepseste homosexualitatea prin condamnarea la moarte, potrivit DPA.

Intr-un editorial publicat joi pe site-ul cu stiri din industria cinematografica Deadline.com, Clooney a enumerat noua hoteluri de cinci stele aflate in Anglia, Franta, Italia si California, toate detinute de agentia de investitii a sultanului Bruneiului, Hassanal Bolkiah, informeaza Agerpres.

Printre aceste unitati de cazare se afla si hotelul exclusivist Beverly Hills din Los Angeles

"De fiecare data cand ne cazam sau participam la intalniri sau luam masa la unul dintre aceste noua hoteluri punem bani direct in buzunarele celui care doreste sa isi ucida cu pietre si prin biciuire propriii cetateni homosexuali sau cei acuzati de adulter", a scris actorul laureat cu Oscar.

Incepand cu data de 3 aprilie, persoanele care au relatii homosexuale pot fi ucise prin biciuire sau lapidare.

Relatiile consimtite intre persoane de acelasi sex se pedepsesc deja cu 10 ani de inchisoare potrivit codului penal in vigoare in Brunei.

Sultanul Bruneiului este unul dintre cei mai bogati oameni din lume

"In anii in care am avut de-a face cu regimuri criminale am invatat ca nu le poti face sa simta rusine", a scris actorul devenit si activist. "Dar poti face bancile, finantatorii si institutiile care fac afaceri cu acesta si care prefera sa se uite in alta directie sa se simta rusinate."

Acesta nu este primul boicot care vizeaza hotelurile de lux detinute de sultanul din Brunei: in 2014, Oprah Winfrey si Ellen Degeneres au sprijinit o initiativa similara dupa ce acest stat islamic conservator a inasprit pedepsele pentru comportament homosexual. Mai multe evenimente au fost anulate in hoteluri din Los Angeles in urma protestului, potrivit lui Clooney.