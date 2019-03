Cantareata de rap Cardi B a recunoscut faptul ca obisnuia sa drogheze si sa jefuiasca barbatii pe vremea cand era stripteuza, deoarece nu avea prea multe optiuni pentru a supravietui.





Dupa ce o filmare veche in care Cardi B admite ca jefuieste si drogheaza barbati a reaparut pe Instagram, cantareata a recunoscut si a explicat ca a trebuit sa recurga la asta pentru a suprivetui, potrivit Fox News.

In clipul live de pe Instagram, inregistrat in urma cu trei ani, Cardi B spune: "Trebuia sa fac striptease. «Vrei sa faci sex cu mine? Da, da, sa ne intoarcem la acest hotel». Astfel, l-am drogat si l-am jefuit. Asta faceam eu".

"Vad pe social media ca un live pe care l-am facut pe Instagram acum trei ani a revenit. Un live in care am vorbit despre lucruri pe care a trebuit sa le fac in trecutul meu, in mod corect sau gresit, asa cum am simtit ca e nevoie pentru a supravietui. Niciodata nu am pretins ca sunt perfecta sau ca vin dintr-o lume perfecta, cu un trecut perfect. Eu intotdeauna am spus adevarul despre mine.

Exista rapperi care ridica in slavi actele de violenta si crima, infractiunile pe care considera ca trebuie sa le faca pentru a supravietui. N-am glorificat niciodata lucrurile pe care le-am adus in viata asta, nici macar nu le-am pus in muzica mea, pentru ca nu sunt mandra de ele si ma simt responsabila in a nu le glorifica", a spus Cardi B, potrivit Adevarul.ro.

Cardi B a clarificat ca toti barbatii la care se refera in clip erau barbati cu care se intalnea si sustine ca ei stiau ce face

"Barbatii despre care am vorbit erau constienti si o faceam cu vointa si constiinta lor. Am un trecut pe care nu il pot schimba, la fel ca noi toti. Tot ce pot face acum este sa fiu mai buna pentru mine, pentru familia mea si pentru viitorul meu",a mai spus ea.