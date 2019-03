Actrita britanica Emilia Clarke, care o intruchipeaza pe Daenerys Targaryen in serialul "Game of Thrones", a anuntat joi ca a suferit doua hemoragii cerebrale in primii ani ai filmarilor la cunoscutul serial de televiziune produs de HBO, informeaza AFP joi.



Primul accident, survenit dupa o ruptura de anevrism, a avut loc pe 11 februarie 2011, la scurt timp dupa terminarea filmarilor la primului sezon, a povestit actrita intr-un amplu articol publicat in revista "The New Yorker", potrivit Agerpres.

Pe fondul unor dureri severe si aproape inconstienta, Emilia a fost spitalizata de urgenta. "Diagnosticul a fost rapid si de rau augur: o hemoragie subarahnoida, un tip fatal de accident vascular cerebral ... aveam 24 de ani ", isi aminteste ea.

In urma operatiei, actrita s-a trezit cu dureri intense si a suferit de afazie, o tulburare de vorbire

"Numele meu complet este Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Dar nu am reusit sa mi-l amintesc. In schimb, din gura imi ieseau cuvinte fara cap si fara coada", a precizat actrita. "Am vrut sa pun capat. Am cerut echipei medicale sa ma lase sa mor. Munca mea, intregul meu vis despre cum ar trebui sa fie viata mea, se invarte in jurul cuvintelor si comunicarii. Fara acestea, eram pierduta!" a marturisit Clarke in New Yorker.

Din fericire, afazia a disparut cateva zile mai tarziu, iar actrita a parasit spitalul la o luna de la internare, pentru a-si relua activitatile si a se pregati pentru intoarcerea sa pe platourile de filmare ale "Game of Thrones" pentru sezonul 2.

Intre interviuri, artista a luat morfina pentru a tine sub control durerile persistente si a lupta impotriva oboselii intense: "Dupa prima zi de filmare, abia m-am putut intoarce la hotel inainte de a ma prabusi de epuizare", a marturisit ea.

Actrita a spus ca sezonul 2 a fost cel mai rau

"Sezonul 2 a fost cel mai rau pentru mine (...) Ca sa fiu foarte sincera, m-am gandit in fiecare minut ca voi muri. Mai ales ca, in timpul primei operatii, medicii mi-au detectat si un alt 'anevrism mic' care necesita o monitorizare regulata".

In 2013, dupa ce terminase o piesa de teatru la New York, Clarke a facut un scanner cerebral, iar medicii au constatat ca anevrismul ramas s-a dublat si trebuie operat. Desi considerata simpla, operatia esueaza si actrita necesita o interventie chirurgicala de urgenta, cu trepanare, pentru a opri hemoragia.

Azi, Emilia povesteste ca s-a vindecat, dincolo de sperantele sale. Mai mult, actrita a oferit bani unei organizatii caritabile pentru supravietuitorii accidentelor cerebrale care necesita tratament.