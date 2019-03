Alin Dinca a scris o scrisoare deschisa catre politicienii aflati la guvernare, sustinand ca Romania este o tara in care "nu se mai poate face nimic".



Redam scrisoarea liderului formatiei rock Trooper:

"Domnule Presedinte Klaus Iohannis,

Doamna Prim-ministru Vasilica Viorica Dancila ,

Stimati senatori si deputati,

Si, nu in ultimul rand, stimate fete bisericesti,

Sunt un om tanar, insa nu suficient de tanar incat sa mai cred ca "o sa fie bine".

M-am gandit sa va scriu aceasta scrisoare deschisa pentru a va ruga un ultim lucru. Nu este greu. As vrea sa va rog sa le spuneti tinerilor sa plece din Romania. Sa se salveze cat se mai poate. Acesta sa fie un ultim gest din partea voastra.

Bunicii mei au stiut ca sunt o generatie de sacrificiu. Au trait teribil pentru ca au avut credinta ca dupa ei o sa ramana o lume mai buna. Insa au fost mintiti. Parintii mei au crescut tot cu gandul ca sunt o generatie de sacrificiu. Nici sacrificiul lor nu a fost suficient. Apoi a venit randul nostru sa fim mintiti ca suntem prima generatie care creste in libertate si ca pe noi se bazeaza Romania. Ce sa vezi? Tocmai am descoperit ca suntem tot o generatie de sacrificiu. Romania are 100 de ani. Toate generatiile au fost de sacrificiu. Iar voi, dragi conducatori, nu veti schimba nimic. Stiu ca multi dintre voi sunteti ticalosi. Altii dintre voi ar vrea o schimbare. Insa nu au capacitatea.

Romania a ajuns o tara in care nu se mai poate face nimic

Suntem acoperiti in datorii

V-ati perindat pe la putere toti! Toti! Nu exista scuza ca a gresit x sau y. Voi toti ati avut puterea, rand pe rand. Nu ati facut nimic. Sanatatea este la pamant. Educatia este la pamant. Industria este la pamant. Totul este la pamant. Un pamant care nu stiu daca mai este al nostru. Nu exista autostrazi, drumuri, cai ferate moderne. Nu exista ajutor real din partea statului pentru cei care vor sa porneasca o afacere. Si aici nu ma refer la ajutoare financiare. Ma refer la obtinerea unor acte intr-un timp normal. Fara alergatura in 20 de locuri si fara bataie de joc. Ma refer la hartuirea din partea instutiilor statului. Cunoasteti bine de unde va vin banii.Romania nu mai are bani pentru pensii, pentru salarii, pentru alocatii, pentru nimic. Ciuguliti in disperare tot de la cei care muncesc cu adevarat. Voi stiti toate astea. Faceti un ultim gest de onoare si incercati sa le explicati tinerilor ca trebuie sa plece. Stiti ca asa este corect. Daca nu aveam dreptate voi nu va trimiteati copiii in strainatate. Ii tineati aici langa voi.

Pentru ce sa ii mai pacalim ca daca invata or sa reuseasca ceva in viata? Aici nu ai nicio sansa. Dovezile sunt evidente - Vasilica Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu , Traian Basescu, George Becali, Radu Mazare, Vasile Blaga, Liviu Marian Pop , Liviu Dragnea, Valeriu Zgonea, Adriean Videanu, Cristian Cristian Popescu Piedone, Gabriel Oprea , Carmen DAN, Sebastian Ghita etc. Este clar ca poti ajunge in functii inalte doar daca ai fost un om redus la minte, dar priceput la invarteli.

Haideti sa le spunem sa plece. Ramanem noi aici si "stingem" neamul asta. Apoi ei se pot intoarce. Or sa cladeasca o lume noua.

Va multumesc pentru timpul acordat.

Alin. Prietenii imi spun Coiotu'."