O serie de afise care proclama nevinovatia lui Michael Jackson urmeaza sa fie indepartate de pe autobuzele din Londra, informeaza Press Association.



Pe afise se poate citi "Faptele nu mint. Oamenii da", alaturi de o imagine a lui Michael Jackson, avand cuvantul "Nevinovat" scris in dreptul gurii.

Regia de transport londoneza (Transport for London, TfL) a anuntat ca va indeparta posterele pentru a nu rani "sensibilitatea publica", dupa ce initial aprobase campania. Amplasate exclusiv pe autobuze, afisele primisera unda verde in urma procesului de selectie al TfL pentru campaniile publicitare.

Transport for London is facing calls to remove bus adverts proclaiming Michael Jackson's innocence in the wake of child sexual abuse allegations against the singer https://t.co/KhOrXSqqrK — Sky News (@SkyNews) March 12, 2019 Decizia de a le indeparta vine in contextul in care mostenirea muzicala a lui Jackson este in prezent reanalizata in urma lansarii documentarului "Leaving Neverland", care a scos la iveala noi acuzatii de abuz sexual impotriva starului.

In spatele posterelor se afla campania "MJ Innocent", a caror aparitie a fost platita in urma acuzatiile formulate de Wade Robson si James Safechuck, cei doi barbati care sustin ca au fost abuzati sexual de Jackson in copilarie, scrie Agerpres.

Afisele au fost finantate printr-o campanie de crowdfunding, care descrie "Leaving Neverland" drept un documentar "senzationalist, realizat dintr-o perspectiva unilaterala".

Campania face parte dintr-o incercare a nepotului lui Jackson, Taj, de a respinge acuzatiile documentarului.

Afisele au fost evaluate de agentiile de publicitate cu care coopereaza TfL si apoi trimise regiei spre aprobare. Ele vor disparea de pe autobuze in aproximativ o saptamana, potrivit PA.