Lady Gaga a respins zvonurile ca ar fi insarcinata si a confirmat ca lucreaza la un nou album de studio, relateaza miercuri Press Association.



Cantareata si actrita, in varsta de 32 de ani, se bucura de succesul obtinut cu filmul "A Star Is Born", pentru care a castigat un premiu Oscar pentru cel mai bun cantec original - "Shallow".

Gaga le-a spus fanilor ca se pot astepta la noi melodii din partea ei si ca un album este pe cale sa apara, scrie Agerpres.

Referindu-se la zvonurile aparute in Statele Unite ca ar fi insarcinata, Gaga a scris pe Twitter: "Zvonuri ca sunt insarcinata? Da, sunt insarcinata cu #LG6", referindu-se la cel de-al saselea album de studio.

Gaga, al carui nume real este Stefani Germanotta, a cunoscut faima internationala dupa lansarea albumului sau de debut "The Fame" in 2008, urmat de "Born This Way" in 2011.

Anul trecut, ea a jucat alaturi de Bradley Cooper in filmul "A Star Is Born", care a obtinut opt nominalizari la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun actor (Cooper) si cea mai buna actrita (Gaga).