Documentarul McQueen, un portret fascinant al vizionarului designer britanic, si cineconcertul The Inferno Unseen, care imbina spectaculos muzica electronica cu imagini pana acum nevazute din arhiva celebrului film neterminat al lui Henri-Georges Clouzot, Inferno (1964), sunt primele titluri anuntate in selectia Bucharest Fashion Film Festival, ce va avea loc intre 11 si 14 aprilie, la Cinema Elvire Popesco, Teatrul Odeon, Promenada si Fix | Botanical Bar.



Aflat la a treia editie, Bucharest Fashion Film Festival este primul eveniment din Romania plasat la intersectia dintre fashion, film si advertising. Festivalul pune bazele unui forum de discutie despre relatia dintre film si moda prin proiectii de scurt si lungmetraje, dezbateri si workshopuri. Programul include sectiunea competitionala, in cadrul careia sunt premiate cele mai bune filme de moda locale si internationale, proiectii de filme cult cu scenografie si costume spectaculoase si documentare despre personaje marcante din istoria modei. Lor li se adauga o expozitie multimedia, ce cuprinde o selectie curatoriata de fashion films, cine-concertul The Inferno Unseen, precum si o serie de mese rotunde.

Potrivit unui comunicat remis 9am, proiectat in premiera in Romania la Bucharest Fashion Film Festival, documentarul McQueen (2018) ofera o privire personala asupra vietii si carierei regretatului designer Alexander McQueen. Regizorii Ian Bonhote si Peter Ettedgui imbina interviuri exclusive cu prietenii apropiati si cu familia lui McQueen cu imagini de arhiva (si o coloana sonora semnata de celebrul Michael Nyman), alcatuind astfel un portret palpitant al unui designer deopotriva genial si torturat de propriii demoni. „Show-urile mele vorbesc despre sex, droguri si rock'n'roll. Vreau sa provoace entuziasm si piele de gaina. Vreau atacuri de inima. Vreau ambulante”, spunea Alexander McQueen, iar dovada stau zecile de prezentari avangardiste pe care le-a orchestrat. In scurta sa cariera, McQueen a colaborat cu Tim Burton si Lady Gaga, a creat costume de scena pentru David Bowie si a regizat videoclipuri pentru Björk. Documentarul McQueen (2018) este distribuit in Romania de Atelier de Film in parteneriat cu Argo Art Consulting.

"Documentarul despre regretatul designer Alexander McQueen

este fermecator, bantuitor, un must-see"

Rolling Stone