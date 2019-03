Actorul Jed Allan a murit in somn, la varsta de 84 de ani, in locuinta sa din Palm Desert, California, scrie tmz.com

Rick Brown a publicat vestea trista, sambata, pe pagina oficiala a lui Jed Allan de pe reteaua de socializare online Facebook, informeaza Mediafax.

Jed l-a interpretat pe Rush Sanders, tatal lui Steve Sanders, jucat de Ian Ziering, in serialul "Beverly Hills 90210". El a mai fost cunoscut pentru roluri precum Don Craig din "Days of Our Lives" si C. C. Capwell din "Santa Barbara".

A avut o cariera prolifica ce s-a intins pe sase decenii, jucand in productii TV de succes precum "Lassie", "Columbo", "Adam-12", "Love, American Style", "CHiPs" etc.

Vestea decesului lui Allan vine la doar cateva zile dupa moartea unui alt actor din distributia serialului "Beverly Hills", Luke Perry, care a decedat la varsta de 52 de ani, in urma unui atac cerebral masiv, pe 4 martie.