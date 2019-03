Un episod mai vechi din serialul animat "The Simpsons", ce include un personaj a carui voce era asigurata de cantaretul Michael Jackson, a fost retras de la toate difuzarile sale viitoare, a dezvaluit unul dintre producatorii show-ului, dupa ce HBO a transmis recent un documentar despre presupuse abuzuri sexuale ce ar fi fost comise de starul pop asupra unor minori, informeaza Reuters.



"In mod clar, am simtit ca aceasta era singura alegere pe care puteam sa o facem", a declarat producatorul de televiziune James L. Brooks, citat de The Wall Street Journal.

Celebrul serial animat "The Simpsons" a inclus o aparitie speciala a cantaretului Michael Jackson in 1991, in al treilea sezon al sau, intr-un episod intitulat "Stark Raving Dad".

Michael Jackson a asigurat vocea unui personaj internat intr-un spital psihiatric si care credea ca era starul pop.

In documentarul "Leaving Neverland", difuzat de HBO in doua parti, duminica si luni, doi barbati adulti au spus ca s-au imprietenit in copilarie cu Michael Jackson si ca au fost agresati sexual de acesta atunci cand ei aveau varstele de sapte, respectiv 10 ani, la inceputul anilor 1990.

Dupa difuzarea acestui documentar, dezvaluirile facute de cei doi protagonisti au provocat un val de oroare si de neincredere in randul opiniei publice mondiale, scrie Agerpres.

Anumite posturi de radio din Canada si Olanda au incetat sa mai difuzeze cantecele lui Michael Jackson.

Reprezentantii familiei Jackson au spus ca documentarul "Leaving Neverland" si acoperirea mediatica a acuzatiilor formulate in acest film impotriva starului reprezinta "un linsaj public" si ca artistul a fost "100% nevinovat".

Fondul care administreaza averea cantaretului a dat in judecata postul HBO in luna februarie, spunand ca documentarul incalca un contract prin care postul TV prin cablu se angajase sa nu il discrediteze pe starul pop.

Michael Jackson, care a murit in 2009, a fost achitat in 2005 intr-un proces in care a fost acuzat ca a molestat sexual un adolescent de 13 ani - fara legatura cu documentarul prezentat de HBO - in ferma sa Neverland din California. In 1994, artistul a incheiat o intelegere cu parintii altui adolescent de 13 ani la finalul unui proces in care era acuzat de abuz sexual.