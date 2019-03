Roger Alvarado, un barbat care o hartuieste pe cantareata Taylor Swift de mai multe luni, a fost din nou arestat joi, dupa ce a intrat in locuinta din New York a vedetei, desi autoritatile au emis pe numele lui un ordin judecatoresc care ii interzice sa se mai apropie de domiciliul artistei, a anuntat politia americana, citata de AFP.



La ora 02:45, barbatul de 23 de ani, originar din Florida, a fost arestat in locuinta vedetei, unde a reusit sa patrunda dupa ce a spart o fereastra. Cantareata nu se afla in resedinta ei in acel moment, potrivit unui purtator de cuvant al politiei.



In aprilie anul trecut, Roger Alvarado a reusit sa patrunda in locuinta cantaretei intrand pe fereastra, cu ajutorul unei scari. Nici atunci vedeta nu era la domiciliu.

Bodyguarzii lui Taylor Swift si fortele de ordine l-au scos din locuinta si barbatul a fost arestat cateva ore mai tarziu.

Roger Alvarado a primit apoi un ordin judecatoresc pentru a nu se mai apropia de locuinta vedetei. Barbatul a pledat vinovat in decembrie si a fost condamnat la sase luni de inchisoare, pedeapsa a carei executare nu a inceput-o inca, fiind obligat sa urmeze si tratament psihiatric, scrie Agerpres.

In februarie 2018, barbatul a fost retinut dupa ce a incercat sa darame usa vedetei cu o lopata.

Dupa noua tentativa de violare de domiciliu, comisa joi, el a fost plasat in detentie sub acuzatia de intrare prin efractie si incalcarea ordinului judecatoresc, a precizat purtatorul de cuvant al politiei.

Intr-un interviu publicat miercuri in revista Elle, interpreta cantecelor "Shake it off'' si ''Blank Space'' a spus ca violenta reprezinta ''cea mai mare temere" a ei, atat la concerte, cat si in viata personala.

"Paginile de internet si tabloidele s-au considerat indreptatite sa faca publice toate adresele mele. Atunci cand sunt hartuitori care incearca sa va intre in casa, vor urma probleme", a spus cantareata. Ea a subliniat ca incearca, cu toate acestea, sa-si ''pastreze increderea in umanitate''.