Avionul privat in care se afla vedeta ''Aquaman'', Jason Momoa, a efectuat o aterizare de urgenta pe un aeroport din Statele Unite de teama izbucnirii unui incendiu la motor, informeaza joi Press Association.





Actorul a impartasit stirea cu fanii sai de pe Instagram explicand ca aeronava decolase din Palm Springs, California cu destinatia Phoenix, Arizona.

La 30 de minute dupa ce s-a ridicat in aer ''avionul a vrut sa porneasca un incendiu'', a povestit in gluma Momoa, motiv pentru care a fost luat decizia aterizarii de urgenta.

A plane carrying Aquaman star Jason Momoa made an emergency landing at Palm Springs International Airport this morning. Details: https://t.co/QV6AH5NTUN pic.twitter.com/DpzxTFuksh — KESQ News Channel 3 (@KESQ) March 7, 2019

Actorul a distribuit o inregistrare video in care poate fi vazuta pista si echipajele de pompieri parcate in apropiere. 'a glumit Momoa, in varsta de 39 de ani.

Incendiul s-a dovedit a fi fost o alarma falsa, potrivit departamentului local de pompieri 3601 din Palm Springs, care a distribuit pe Instagram o fotografie cu Momoa alaturi de pompieri.

Jason Momoa's plane had to make an emergency landing, and we're just glad Aquaman is okay. https://t.co/kNG5OFs87N pic.twitter.com/u7VYS4vYYl — E! News (@enews) March 7, 2019

Actorul s-a imbarcat impreuna cu prietenii sai in alt avion cu destinatia Arizona si ulterior a distribuit fotografii cu fratele sau si mama sa, scrie Agerpres

Jason Momoa, cunoscut si pentru rolul din ''Game Of Thrones'', este casatorit cu actrita Lisa Bonet si au impreuna doi copii.