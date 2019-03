View this post on Instagram

Dragii mei, abia astazi mi-am luat fetita, Clara Maria in brate, dupa 2 zile de lupta ca sa traiesc. Va multumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase, le-am citit pe toate! Si multumesc din inima doctorilor de la @sanador.romania care mi-au salvat viata! Ceea ce mi s-a intamplat mie, se intampla 1 la 80 000 de cazuri, se numeste embolie amiotica care mi-a provocat stop cardio respirator, dar medicii de aici au fost promti si imediat au intervenit si au luat cele mai bune decizii ca eu sa traiesc. πŸ€—β€οΈπŸ‘¨‍πŸ‘©‍πŸ‘§‍πŸ‘§πŸ‘ΆπŸŽΌπŸ™