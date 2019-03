Conform unui nou clasament Forbes, Kylie Jenner, in varsta de 21 de ani, este cea mai tanara miliardara prin fortele proprii.



Mezina familiei Kardashian ar fi facut avere din compania de cosmetice Kylie Cosmetics. Aceasta a fost infiintata in urma cu 3 ani, generand in 2018 venituri din vanzari de 360 de milioane de dolari. Kylie Jenner a depasit pragul de 1 miliard de dolari chiar mai devreme decat Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook. Acesta din urma a devenit miliardar la 23 de ani.

"Nu ma asteptam la nimic. Nu prevedeam viitorul. Dar (recunoasterea, n.r.) face bine. Este o placuta bataie pe umar", a spus Jenner pentru Forbes.

Conform estimarilor realizate de catre Oppenheimer in ultima luna si jumatate, Kylie Cosmetics a avut incasari de circa 54,5 milioane din vanzarile Ulta.

"Am intrat in cateva magazine si am facut aceleasi lucruri pe care le fac mereu pe social media, iar asta a functionat", a mai mentionat ea.