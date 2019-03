Directorul Sanador, Doru Herghelegiu, a facut declaratii in legatura cu starea de sanatate a cantaretei Andreea Balan, dupa ce aceasta a suferit un stop cardio-respirator luni, in timpul operatiei de cezariana.



"Familia nu doreste sa divulgam in presa foarte multe lucruri despre conditiile particulare ale acestui caz. Doamna Balan este pacienta mea. Am fost solicitat de catre colegi si am si o mica contributie. Din nefericire, in consimtamantul de nastere e un paragraf unde este specificat acest eveniment nefavorabil, riscul de a muri. Aceasta complicatie este mai frecventa la nasterile pe cale naturala. Este o complicatie extrem de rara. Mortalitatea este foarte mare, peste 90% dintre paciente. Este un accident dramatic, imprevizibil.

In cursul zilei am reusit sa echilibram coagularea sangelui. I-a fost facuta anestezie generala cand s-a instalat socul respirator. Un minut a durat resuscitarea. Stiam ce va urma. Tulburarile de coagulare sunt greu de controlat. Este un caz la 80 000. 10% sunt cei care supravietuiesc in aceste cazuri. Conteaza mult rapiditatea cu care medicii se reorganizeaza. Fiecare pacienta poate sa ajunga in aceasta situatie. Apare ca un trasnet pe cerul senin. E mult mai frecvent la nasterea naturala. Sunt alte conditii. Sunt plecat din 2006 din sistemul de stat. Am avut posibilitatea sa rezolvam cazuri grave. E un caz fericit, ma bucur ca in experienta mea am trait cu zeci de ani in urma astfel de evenimente. Din fericire, era totul pregatit, chiar medicul anestezist facea parte din echipele de chirurgie cardio-vasculara. Spitalele mari ofera sanse mai mari, daca ai ghinionul si se intampla un astfel de eveniment tragic. Starea ei este buna, este constienta, a intrat in comunicare cu familia, cu medicii. Probbil se va recupera foarte repede. Maine va iesi de la Terapie Intensiva. Nu sunt urmari. Copilul e bine. Spaima tatalui care a trebuit sa ia cunostinta brusc cu acest eveniment, a trecut prin momente grele. Sunt imprevizibile", a declarat medicul la Antena 3, citat de libertatea.ro.