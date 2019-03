Actrita americana Shannen Doherty a impartasit amintiri de pe platourile de filmare ale serialului "Beverly Hills, 902010" traite alaturi de regretatul Luke Perry si a declarat ca va simti lipsa acestuia ''in fiecare zi, in fiecare minut'', relateaza marti Press Association.



Doherty si Perry au jucat impreuna timp de patru ani in celebrul serial cu adolescenti din anii '90 si au redevenit apropiati dupa ce actrita a fost diagnosticata cu cancer, in 2015.

Luke Perry a decedat luni, la varsta de 52 de ani, dupa ce fusese internat in urma unui accident vascular cerebral.

Doherty, in varsta de 47 de ani, a dezvaluit ca lucra impreuna cu actorul la noi idei. ''Exista un fel de iubire deosebita pe care o simti pentru cealalta persoana cu care traiesti calatoria pe care am parcurs-o noi in '90210' si, bineinteles, viata in general. Impreuna cu Luke lucram la idei pentru noi. Voiam sa colaboram din nou si sa cream ceva special si semnificativ pentru fanii nostri in aceasta etapa a vietilor noastre'', a spus actrita.

''Imi va fi dor de el in fiecare zi. In fiecare minut. In fiecare secunda'', a adaugat Doherty.

Shannen Doherty a interpretat in serialul "Beverly Hills, 902010" personajul Brenda Walsh, din 1990 pana in 1994, iar Perry a jucat rolul Dylan McKay timp de sapte ani, scrie Agerpres.

''Luke a fost un om inteligent, tacut, umil si complex, cu o inima de aur, de o integritate si cu o dragoste nesfarsite'', a mai spus actrita.

Productia "Riverdale", suspendata dupa moartea actorului Luke Perry

Luke Perry filmase in ultimele saptamani la Los Angeles pentru seria de televiziune "Riverdale" (2016-2019). Potrivit informatiilor publicate in Statele Unite, productia a fost suspendata dupa moartea actorului.

Colegii lui Perry de pe platourile ''Riverdale'' s-au numarat printre actorii care i-au adus un omagiu. ''Imi vine greu sa realizez ca el nu va mai fi aici pentru a ne imbratisa indelung si a ne impartasi tuturor din intelepciunea si bunatatea sa'', a declarat Lili Reinhart, in varsta de 22 de ani care interpreteaza rolul Betty Cooper in aceasta productie. ''Pur si simplu nu imi vine sa cred'', a adaugat ea.

Ultimul rol detinut de Perry intr-un film a fost in ''Once Upon A Time In Hollywood'', regizat de Quentin Tarantino, productie ce urmeaza sa fie lansata in aceasta vara. Leonardo Di Caprio, colegul sau de platou in acest lungmetraj, a scris intr-un mesaj publicat pe Twitter: ''Luke Perry a fost un artist cu un suflet bun si incredibil de talentat. A fost o onoare sa am ocazia sa lucrez cu el''.

Luke Perry a fost spitalizat pe 27 februarie, aceeasi zi in care studioul Fox a anuntat ca va relansa serialul "Beverly Hills, 90210" prin intermediul unui set de sase episoade, ce vor fi difuzate in vara acestui an. Numele lui Luke Perry nu aparea insa in distributia acestui proiect.

El a murit luni in prezenta copiilor lui, Jack si Sophie, a logodnicei sale - Wendy Madison Bauer - si fostei sale sotii - Minnie Sharp. Alaturi de el au fost prezenti si mama, fratele si sora actorului, a confirmat agentul de presa al starului american.

Familia actorului a multumit fanilor din lumea intreaga pentru sprijinul lor si a cerut ca intimitatea sa ii fie respectata in aceasta perioada de doliu. "Niciun detaliu suplimentar nu va fi transmis imediat", precizeaza acelasi comunicat.

Sursa foto: Luke Perry: Kathy Hutchins / Shutterstock.com