Cantareata Andreea Balan, care a suferit un stop cardio-respirator luni, in timpul operatiei de cezariana, este in continuare monitorizata de medici.



„Pentru ca am primit mai multe solicitari din partea ziaristilor, cu acordul familiei va informam ca evolutia si starea de sanatate a artistei Andreea Balan s-au imbunatatit semnificativ in aceasta noapte. Familia ei a putut sa o viziteze si sa stea de vorba cu ea. Starea ei de sanatate este in continuare monitorizata de echipa medicala care o ingrijeste. Pe masura ce avem noutati vi le vom comunica.

Pacienta Andreea Balan a suferit o interventie chirurgicala cezariana, in timpul careia a intervenit un incident obstetrical major, o complicatie critica ce nu putea fi prevazuta la consultiile sau prin investigatiile anterioare. Situatia a fost gestionata cu succes de echipa medicala. Sunt foarte rare aceste incidente 1-80.000 nasteri. Ca si in cazul tuturor pacientilor Sanador, spitalul nostru respecta dreptul lor la viata privata, astfel ca niciun detaliu medical nu va fi oferit opiniei publice fara acordul familiei”, au explicat reprezentantii spitalului Sanador, pentru site-ul spynews.ro.

Citeste si: Cantareata Andreea Balan a facut stop cardio-respirator in timpul operatiei de cezariana