Fundatia care administreaza averea cantaretului Michael Jackson a publicat pe platforma YouTube inregistrarea video a concertului sustinut in 1992 de starul pop la Bucuresti, duminica, in aceeasi zi in care a avut premiera pe postul HBO documentarul "Leaving Neverland", in care se afirma ca megastarul american ar fi abuzat sexual mai multi baieti, informeaza site-ul revistei Variety.



Concertul de la Bucuresti apare pe YouTube cu titlul "Live in Bucharest (The Dangerous Tour)" si are o durata de doua ore si 20 de minute. Este vorba despre exact aceeasi durata pe care o are si prima parte a documentarului "Leaving Neverland", difuzata duminica seara de HBO. Reprezentantii fundatiei Michael Jackson au precizat ca show-ul va fi disponibil spre vizionare gratuita pe YouTube pentru o perioada limitata.

Luni, un al doilea concert al starului american, "Live at Wembley Stadium", va fi difuzat pe YouTube la aceeasi ora la care a doua parte a documentarului va fi transmisa de postul HBO.

Aceasta initiativa reprezinta cea mai recenta actiune intreprinsa de Fundatia Michael Jackson pentru a discredita documentarul dupa premiera acestuia la Festivalul Sundance in luna ianuarie. De asemenea, fundatia a dat in judecata postul HBO de la care solicita despagubiri de 100 de milioane de dolari, scrie Agerpres.

Redifuzarea concertului de la Bucuresti este la randul sau o critica voalata adresata postului HBO. Concertul a fost difuzat pentru prima data la televiziune in cadrul unei emisiuni speciale a postului HBO in 1992 si se afla in centrul acestui proces. Fundatia afirma ca "Leaving Neverland" a incalcat o clauza de non-defaimare inclusa in contractul prin care HBO a achizitionat drepturile de difuzare a concertului de la Bucuresti.

Televiziunea prin cablu a anuntat insa ca va continua sa difuzeze documentarul conform planurilor sale initiale.

Documentarul "Leaving Neverland", regizat si produs de Dan Reedus, ii are ca protagonisti pe doi barbati, Wade Robson si Jimmy Safechuck, care afirma ca au fost victimele unor abuzuri sexuale comise in mod repetat de Michael Jackson, dupa ce s-au imprietenit cu megastarul in timpul unor evenimente legate de cariera sa muzicala. Prima parte a documentarului a avut premiera pe HBO duminica seara in Statele Unite (luni, ora 04:00 GMT).