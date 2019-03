Johnny Depp a intentat un proces de defaimare impotriva fostei sale sotii, Amber Heard, de la care solicita 50 de milioane de dolari, informeaza dpa.



Actorul, in varsta de 55 de ani, pretinde in plangerea depusa ca acuzatiile de violenta domestica formulate de Heard la adresa sa sunt "o farsa elaborata", a informat vineri TheBlast.com.

Starul din "Piratii din Caraibe" sustine ca fosta sa sotie a depasit masura atunci cand a scris un articol pentru publicatia Washington Post in luna decembrie.

"Acum doi ani, am devenit o figura publica care ilustreaza abuzul domestic si am simtit intreaga forta a maniei culturii noastre fata de femeile care vorbesc in public (despre asta)", a scris Heard in editorial.

In articol, actrita de 32 de ani nu mentiona numele fostului sau sot, insa Depp sustine ca referirea la el este clara, scrie Agerpres.

Articolul "depinde de premisa centrala ca Heard a fost victima abuzului domestic si ca Depp a comis acte de violenta impotriva sa", se arata in plangere.



"Depp nu a abuzat-o niciodata pe Heard. Acuzatiile sale impotriva lui au fost false de la momentul in care au fost facute in 2016", indica acelasi document.

Actorul sustine totodata ca a avut de suferit de pe urma acestui articol, deoarece, la patru zile de la publicarea sa, studiourile Disney au anuntat ca el nu-l va mai interpreta pe Jack Sparrow in urmatorul film al francizei "Piratii din Caraibe".

Plangerea include si acuzatia ca Heard a inceput o relatie cu fondatorul Space-X, Elon Musk, la scurt timp dupa ce s-a casatorit cu Depp, potrivit aceluiasi TheBlast.com.