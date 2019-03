Vedeta, una dintre membrele de marca ale miscarii #MeToo, a declarat ca nu este rusinata ca a facut intrerupere de sarcina si nu regreta aceasta decizie.

McGowan, in varsta de 45 de ani, a facut aceasta marturisire raspunzand la un tweet care preciza ca avortul este "obisnuit, normal si sigur" si ca una din patru femei a trecut printr-o intrerupere de sarcina pana la varsta de 45 de ani, scrie Agerpres.



"Am facut un avort si sustin acest mesaj. Nu mi-e rusine si nici voua nu ar trebui sa va fie. Faptul ca 60% dintre femeile care fac avorturi sunt deja mame spune foarte multe - ele inteleg mai bine decat oricine. Foloseam metode de contraceptie si nu au functionat", a scris ea.

"Nu regret decizia mea si nu a fost luata usor. Daca nu vreti un avort, nu faceti unul. Trupul meu, alegerea mea, viata mea", a continuat ea.



McGowan, care nu a dezvaluit alte detalii despre sarcina, a cerut altor femei care au "fost nevoite sa faca o alegere" sa se alature discutiei sub hashtagul #HonestAbortion.

I have had an abortion and I support this message. I am not ashamed, nor should you be. That 60% of those who choose to have abortions are already mothers says a lot- they understand more than anyone. I was on birth control and it failed. I realized I could not bring a child- https://t.co/1htbtTROcU