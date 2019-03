Tema muzicala a filmului "Star Wars: A New Hope" (1977), compusa de John Williams, a fost desemnata cea mai buna din toate timpurile, potrivit unui sondaj realizat recent in Marea Britanie, informeaza joi Press Association.



Aceasta tema muzicala a obtinut peste 20% din totalul voturilor exprimate intr-un sondaj realizat de jurnalistii de la RadioTimes.com si BBC Music Magazine.

Compozitorul John Williams domina topul celor mai bune teme muzicale din toate timpurile, potrivit acestui sondaj, intrucat compozitiile sale ocupa sase pozitii in top 10, scrie Agerpres.

Tema muzicala a filmului "The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring" (2001), compusa de Howard Shore, ocupa locul al doilea.

Tema muzicala a filmului "Harry Potter And The Philosopher's Stone" (2001), o alta compozitie a lui John Williams, se afla pe pozitia a treia. Ea este urmata de coloana sonora a filmului "Jurassic Park" (1993), clasata pe locul al patrulea si compusa tot de John Williams.

Locul al cincilea a revenit temei compuse de Ennio Morricone pentru filmul "The Good, The Bad And The Ugly" (1966), iar John Williams apare din nou in acest clasament, pe pozitia a sasea, cu tema muzicala a filmului "Raiders Of The Lost Ark" (1981) din seria "Indiana Jones".

Celebra tema muzicala din filmul "Jaws" (1975) compusa de John Williams se afla pe pozitia a saptea, iar tema filmului "The Godfather" (1972) compusa de Nino Rota ocupa locul al optulea.

Topul 10 este completat de coloanele sonore ale filmelor "Superman: The Movie" (1978 - John Williams) si "Pirates Of The Caribbean" (2003 - Klaus Badelt).