Cantareata Lady Gaga a facut cateva dezvaluiri in cadrul emisiunii "Jimmy Kimmel Live!" cu privire la presupusa relatie pe care ar avea-o cu actorul Bradley Cooper.



O serie de zvonuri au aparut in presa cu privire la o presupusa legatura intre cei doi, care ar depasi granita fictiunii din film, mai ales dupa apropierea dintre Bradley Cooper si Lady Gaga in timpul interpretarii live a piesei "Shallow" de la a 91-a gala de decernare a premiilor Oscar.

Astfel, inca de la inceput Jimmy Kimmel a remarcat: "Urmaream de acasa si ne intrebam ce se intampla intre acestia doi. Si momentul a creat o mare controversa pentru ca ai o asemenea conexiune cu Bradley care, instantaneu, si cred ca e un compliment, a facut oamenii sa spuna «trebuie sa fie indragostiti»".

Reactia artistei nu s-a lasat asteptata: "In primul rand, social media este o toaleta a internetului si ce a facut culturii pop este abisal. Oamenii au vazut dragoste, si ce crezi, asta am vrut sa vedeti. Este un cantec de dragoste, filmul este o poveste de dragoste".



In legatura cu prestatia de la Gala Oscar, Lady Gaga a mentionat ca i-a incredintat lui Cooper regia momentului: "Din perspectiva reprezentatiei, era atat de important pentru noi sa fim conectati tot timpul. Ce vreau sa spun este ca mi-am tinut bratul in jurul lui Tony Bennett timp de trei ani, in turnee. Cand canti melodii de dragoste asta vrei ca oamenii sa simta".

Miercuri s-a anuntat ca urmeaza sa fie relansata in cinematografele nord-americane o varianta extinsa cu 12 minute a peliculei "A Star is Born", noteaza digi24.ro.

