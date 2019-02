Actrita Bella Thorne s-a despartit de iubita ei, interpreta de muzica rap Tana Mongeau, cu care avea o relatie de doi ani, informeaza Press Association.



Actrita si modelul american in varsta de 21 de ani a confirmat informatia intr-un mesaj difuzat pe Twitter, unde contul ei este urmarit de 6,6 milioane de abonati.

"Tana si cu mine nu mai suntem impreuna, incetati va rog sa puneti intrebari despre acest lucru. Va iubim", a scris Bella Thorne, adresandu-se fanilor.



Tana and I aren’t together anymore, pls stop asking. We love U guys ❤️ — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) February 26, 2019

Cele doua tinere au avut o relatie deschisa, atat una in raport cu cealalta, cat si cu rapperul Mod Sun, din 2017.

In ianuarie, Tana Mongeau, in varsta de 20 de ani, a discutat despre relatia lor intr-un videoclip postat pe YouTube, dar si despre faptul ca se intalnea cu o alta celebritate a internetului, Brad Sousa, scrie Agerpres.



In 2016, Bella Thorne a dezvaluit fanilor de pe Twitter ca este bisexuala, dupa ce i-a fost adresata aceasta intrebare pe reteaua de socializare.



Anuntul despre despartirea celor doua tinere a fost facut dupa ce o fotografie in care Bella Thorne putea fi vazuta in timp ce se saruta cu o alta femeie a aparut online, luna trecuta.

Bella Thorne a devenit cunoscuta dupa ce a interpretat personajul CeCe Jones in serialul "Shake It Up" produs de Disney.

Vedeta a aparut, de asemenea, in serialul dramatic "My Own Worst Enemy", in care a jucat alaturi de Christian Slater, dar si intr-un film cu Adam Sandler, intitulat "Blended".