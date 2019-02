Shakira a fost pusa sub acuzare pentru frauda fiscala in Spania, pentru ca ar datora statului peste 14,5 milioane de euro, iar in luna iunie trebuie sa se prezinte in fata unui tribunal spaniol.



Judecatorii au admis dosarul procurorilor din Barcelona, care o acuza pe artista columbiana ca, intre anii 2011-2014, nu si-a platit impozitele in Spania, desi locuia acolo cu partenerul ei, fotbalistul Gerard Pique. Cantareata columbiana a locuit in Spania mai putin de sase luni pe an, conditia impusa de autoritati pentru ca cineva sa devina rezident fiscal in aceasta tara, informeaza stirileprotv.ro. Shakira, in varsta de 42 de ani, continua seria vedetelor acuzate de frauda in Spania, dupa fotbalistii Lionel Messi si Cristiano Ronaldo.

