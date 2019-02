Mark Hollis, solistul grupului britanic Talk Talk, faimos in anii 1980, s-a stins din viata la varsta de 64 de ani.



Anuntul a fost facut pe retelele de socializare de catre apropiatii sai.

se arata intr-o postare pe Facebook a basistului grupului, Paul Webb.

Trupa Talk Talk era cunoscuta pentru piese precum "It's My Life" si "Such a Shame", noteaza observator.tv.



"Odihneste-te in pace, Mark Hollis. Sot si tata minunat. Om fascinant, fidel principiilor sale, el s-a retras din muzica acum 20 de ani, dar ramane un simbol muzical", se arata intr-un mesaj postat pe Twitter de Anthony Costello, var prin alianta cu artistul.

Pana la acest moment cauza si locul decesului nu au fost mentionate.