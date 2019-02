Celine Dion, supervedeta canadiana, se confrunta cu o problema financiara care i-ar putea afecta, la varsta de 50 de ani, atat imaginea, cat si averea stransa in trei decenii de cariera, relateaza ziarul spaniol El Pais.



Agentia care a reprezentat-o timp indelungat, firma californiana ICM Partners, ii cere artistei sa-i plateasca suma de 500 de milioane de dolari, ceea ce i-ar putea pune in pericol lui Celine Dion aproape intreaga avere, estimata in 2018 de revista Forbes, la 430 de milioane de dolari.

Se cunosc putine detalii ale acestei reclamatii. Potrivit revistei de specialitate Billboard, care a avut acces la documentele firmei, plangerea se refera la un contract pe care artista l-a semnat in 2017 - un an dupa decesul in ianuarie 2016 al sotului sau, Rene Angelil, care a consiliat-o in materie legala si financiara timp de trei decenii, scrie Agerpres.



"Dupa cum se stie, Rob Prinz a reprezentat-o pe Celine Dion de 30 de ani, de la inceputul carierei sale, ceea ce include un contract in valoare de 500 de milioane de dolari rezultati din anii indelungati de turnee si de un contract pe care ea l-a semnat in 2017", se poate citi in documentul ICM.

In text se adauga ca, "din pacate, doamna Dion refuza sa plateasca totalitatea comisioanelor pe care le datoreaza agentiei in urma acestui acord".

Desi asigura ca "admira si respecta" talentul sau "extraordinar ca artista" si face toate eforturile pentru a solutiona pe cale amiabila diferendul, ICM ameninta: "Nu avem alta optiune decat sa incepem procesul legal pentru a ne asigura de restituirea compensatiei care ne este datorata. Firma face public totodata anuntul ca nu o mai reprezinta pe Celin Dion''.

Ceea ce atrage atentia, pe langa suma de sute milioane pretinsa, este perioada de timp.

Plangerea intervine dupa noua luni de la ruptura profesionala, iar contractul care este vizat este prea recent pentru a pretinde o suma de 500 de milioane de dolari. Si, mai ales, atrage atentia ca totul se intampla dupa doi ani de la moartea lui Rene Angelil si intr-un moment exceptional al carierei lui Celine Dion.