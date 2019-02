"Nu exista nicio persoana pe aceasta planeta in afara de tine (n.r. Coper) care sa fi putut canta acest cantec cu mine. Multumim pentru ca ai avut incredere in noi", a spus Lady Gaga dupa castigarea premiului, conform digi24.ro.

Fara a fi anuntati in prealabil, Lady Gaga si Bradley Cooper au urcat pe scena pentru a interpreta piesa "Shallow", momentul lor starnind un val de comentarii:

"Nimeni nu a anuntat ca vor veni pe scena! Ce se intampla?", se remarca un comentariu pe Twitter.

"Stau aici si ma gandesc cat de apropiate sunt fetele lor", arata un alt utilizator Twitter.



I’m still sitting here thinking about how close Lady Gaga and Bradley Cooper’s faces were at that piano. 🤷🏻‍♀️