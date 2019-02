Actorul a fost ajutat sa se ridice de caeva persoane din public, iar medicii i-au acordat cateva ingrijiri medicale, scrie People.com, citat de stirileprotv.ro.

Rami Malek a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din "Bohemian Rhapsody". Aceasta a fost prima nominalizare la Oscar pentru Rami Malek.



Rami Malek fell off the front of the #Oscars stage, but he's fine https://t.co/XAPuNHuf0N