Intr-o evolutie socanta, superstarul american de R&B R. Kelly, acuzat de multiple agresiuni sexuale timp de decenii, inclusiv asupra unor minore, a fost inculpat vineri si s-a predat autoritatilor, informeaza dpa si AFP.



Impotriva cantaretului, Robert Sylvester Kelly pe numele real, in varsta de 52 de ani, au fost formulate patru acuzatii distincte, insotite de 10 capete de acuzare referitoare la agresiune sexuala in circumstante agravante pentru presupuse fapte comise intre 1998 si 2010, asupra a patru victime, dintre care trei aveau sub 17 ani, scrie Agerpres.

Artistul a fost acuzat de presupus abuz si asupra unei persoane adulte in februarie 2003 - in timp ce se confrunta deja cu acuzatii de pornografie infantila pentru ca se filmase facand sex cu o minora. In acest caz a fost achitat in 2008.

Fiecare dintre cele 10 capete de acuzare este pasibil de o pedeapsa cu inchisoare de la 3 la 7 ani

La scurt timp dupa ora locala 20:00 vineri, Kelly, purtand o haina albastra stralucitoare, a mers prin multimea de reporteri si fotografi pentru a se preda autoritatilor de la sectia de politie centrala din Chicago. Cateva minute mai tarziu, doi ofiteri din interiorul sectiei il conduceau in catuse. El a fost prezentat sambata in fata unui judecator.

Avocatul sau a vorbit imediat despre minciuni, acuzand femeile care au depus plangere de dorinta de a "profita" de clientul sau.

R. Kelly urmeaza sa se prezinte la proces la 8 martie, potrivit unei responsabile de la tribunalul districtual din statul Illinois.

Cantaretul, una dintre cele mai mari celebritati americane din anii '90, a fost casatorit pentru scurt timp in 1994 cu vedeta de 15 ani Aaliyah, a carei parinti au anulat ulterior casatoria. Cantareata si actrita a murit intr-un accident de avion in 2001.