Cantareata Lady Gaga s-a despartit de logodnicul ei, Christian Carino,care ii este si agent, dupa o relatie de doi ani, scrie Reuters.



Aceasta informatie a fost confirmata de purtatorul de cuvant al starului pop, care nu a oferit alte detalii despre motivele despartirii.

"Pur si simplu nu a functionat. Relatiile se mai si destrama. Nu a fost vorba despre o drama", a declarat o sursa apropiata cantaretei pentru revista People, potrivit Mediafax.

Lady Gaga, in varsta de 32 de ani, si Carino, in varsta de 49 de ani, si-au inceput relatia in februarie 2017 si s-au logodit in octombrie 2018.

Christian Carino a fost agentul mai multor vedete, precum Justin Bieber, Amber Heard, Christina Aguilera, Simon Cowell, Miley Cyrus si Jennifer Lopez. A fost casatorit cu Brooke Baldwin, in perioada 1997 - 2013, cei doi avand impreuna doua fiice.

Anterior, in perioada 2011 - 2016, Lady Gaga a avut o relatie cu actorul Taylor Kinney.

Ea este nominalizata si la premiile Oscar 2019 - care vor fi decernate duminica - pentru rolul din "A Star is Born", dar si pentru piesa "Shallow".