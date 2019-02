Nascut la 22 martie 1941, din tata elvetian care lucra ca mecanic si mama italiana, Bruno Ganz a avut o cariera artistica in televiziune, cinema si teatru de limba german desfasurata pe parcursul a jumatate de secol.

Alaturi de rolul principal din "Der Untergang", unde l-a interpretat pe Führerul invins traindu-si ultimele zile in buncarul sau din Berlin, Ganz s-a remarcat mai in filmele regizorului german Wim Wenders "The American Friend", "Wings of Desire", sau "The Million Dollar Hotel".

In afara cinematografiei germane el a lucrat cu regizori reputati precum Francis Ford Coppola sau Ridley Scott si a avut roluri secundare in filme celebre ca "The End of Violence", "The Reader" sau "Unknown" si a aparut in mai multe productii de de cinema franceze sau italiene, scrie Agerpres.

Bruno Ganz era detinatorul actual al Iffland-Ring, un inel care se acorda celui considerat cel mai bun actor de limba germana al momentului, si care dupa moartea sa va trece la un alt actor pentru care va trebui sa se caute un succesor.

Anul trecut, medicii l-au diagnosticat cu cancer intestinal, astfel incat actorul a fost nevoit sa inceapa sedintele de chimioterapie care l-au tinut departe de scena.

Ultima sa participare a fost in calitate de narator al operei "Flautul Fermecat" a lui Mozart, la Festivalul de la Salzburg (Austria).