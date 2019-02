Actorul in varsta de 46 de ani a explicat joi ca a planificat sa regizeze si sa joace in urmatorul film Batman, dar nu a putut sa "descifreze" povestea si a ajuns la concluzia ca trebuie sa lase proiectul altcuiva. Kimmel l-a intrebat daca vrea sa faca o declaratie si Affleck a raspuns: "Nu stiu. Cred... Eu nu sunt Batman".

Warner Bros. au anuntat luna trecuta ca un nou film numit "The Batman", scris si regizat de Matt Reeves, este programat sa fie lansat pe 25 iunie 2021.

Studioul a afirmat ca Affleck - care a jucat in 2016 in filmul "Batman v Superman: Dawn of Justice", in productia din 2016 "Suicide Squad" si "Justice League" in 2017 - nu isi va mai relua rolul in noul film, scrie Agerpres.



"Incantat pentru #TheBatman in vara anului 2021 si sa vad viziunea @MattReevesLA ca prinde viata", a scris atunci Affleck.

El nu a confirmat public in mod explicit ca nu va mai juca in noul film Batman pana la emisiunea de joi Jimmy Kimmel Live.

Warner Bros. nu a anuntat deocamdata cine il va inlocui pe Affleck in rolul Batman.