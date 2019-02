O sursa apropiata publicatiei subliniaza ca Bieber "pare coplesit si obosit", asigurand ca Hailey il sustine. "Cei din jurul sau il ajuta si se afla sub tratament. Este convins in curand se va simti mai bine", a precizat sursa.

Artistul in varsta de 24 de ani, care devenit un idol pe plan international, a admis in repetate randuri ca a luptat cu probleme de depresie.

Dupa ce s-a logodit in iulie 2018, in Bahamas, Bieber s-a casatorit civil cu Hailey Baldwin, in varsta de 22 de ani, la New York, in septembrie anul trecut, scrie Agerpres.



"Justin este bine. Este concentrat si dispus sa primeasca ajutor. Hailey este foarte intelegatoare. Justin este constient ca Hailey vrea sa-l ajute. S-ar simti pierdut fara ea si ii este foarte recunoscator. Cei doi vor sa aiba o casnicie fericita", a declarat o alta sursa revistei People.

Publicatia a asigurat ca cei doi tineri planuiesc o cununie religioasa cu rude si prieteni ca invitati, dar a precizat ca, inainte de toate, prioritara este sanatatea lui Justin.