Pana la acest moment, s-a mai vehiculat in presa ca cei doi ar urma sa divorteze, insa acum fosta Prima Doamna a Mexicului a facut anuntul oficial, pe retelele de socializare.



"Regret aceasta situatie dureroasa pentru mine si pentru copiii mei. De aceea am luat decizia de a divorta. Sotului meu i-am daruit intotdeauna dragostea mea, timpul meu si efortul de a-mi face datoria ca sotie, prietena si mama. Astazi, toata energia mea, forta si dragostea mea se concentreaza pe a fi o mama cat mai buna, in a-mi recupera viata si cariera", a anuntat Angelica Rivera.

De altfel, fostul sef de stat a renuntat sa mai poarte verigheta de pe 7 septembrie 2018. In egala masura, pe 27 noiembrie, data aniversarii nuntii, nici actrita si nici fostul presedinte nu au mai postat vreun mesaj pe retelele de socializare, precum obisnuiau, in anii trecuti, scrie libertatea.ro.

Cei doi s-au casatorit in urma cu opt ani. Ei nu au impreuna niciun copil, ci fiecare are cate trei copii din casnicii anterioare.