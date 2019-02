Data de 14 ianuarie va ramane marcata in inimile lui Katherine Schwarzenegger si Chris Pratt, pemtru ca a fost ziua cand cei doi au anuntat ca s-au logodit pe contul de Instagram al actorului. Vestea i-a luat pe multi prin surprindere deoarece cei doi ieseau impreuna de cateva luni.

Arnold Schwarzenegger, cunoscutul actor din "Terminator" inca nu se pronuntase pe aceasta tema, dar a rupt in sfarsit tacerea oferind cateva detalii despre cererea de mana a fiicei sale. Unul din amanunte a fost ca Pratt i-a solicitat sa se intalneasca pentru a-i cere mana fiicei sale.

Se pare ca starul din "Jurassic World" era cam nervos in acel moment.



"Cred ca oricine, care vrea sa respecte traditia si sa ceara unui tata mana fiicei sale, este emotionat si nervos in acel moment", a marturisit Chris Pratt. "Mie mi s-a intamplat (...) sunt insa lucrurile frumoase care fac sa fie si mai pretuit acel moment", a declarat actorul portalului de televiziune Extra.

In pofida imaginii sale dure, Schwarzenegger este de acord cu logodna fiicei sale si l-a incurajat pe viitorului sau ginere inainte ca acesta sa puna marea intrebare. "Cei doi sunt foarte fericiti, prin urmare si eu sunt fericit", a declarat emotionat veteranul actor, subliniind: "Chris este un baiat fantastic".

Katherine (in varsta de 29 de ani) este fiica lui Schwarzenegger si a scriitoarei Maria Shriver, a studiat Jurnalismul si Comunicarea la Universitatea South din California si este decoratoare de interioare, scrie Agerpres.

Ea s-a mutat de curand in casa actorului din Santa Monica si are un blog despre diferite subiecte de viata. Katherine este de asemenea autoare a doua carti: "I Just Graduated ... Now What? Honest Answers from Those Who Have Been There" si "Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty".

Chris Pratt a divortat in urma cu doi ani de actrita Anna Faris, cu care a fost casatorit intre 2009 si 2017, si au impreuna un baiat, Jack, care s-a nascut in august 2012. Citeste si: Relatii care NU au trecut testul timpului! 10 cupluri celebre care s-au destramat in 2017